В стране и мире В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Макрону, якобы переданном через Токаева Анна Назайкина В минувшее воскресенье, 27 ноября, президент Казахстана прилетел в Москву по приглашению Владимира Путина. Накануне состоялась их встреча. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: В Кремле ответили на вопрос о послании президента России Владимира Путина французскому коллеге Эммануэлю Макрону, якобы переданном через лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева. «Нет», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Токаев, как ожидается, отправится во Францию с официальным визитом 29-30 ноября. В Париже казахстанский лидер собирается встретиться со своим коллегой Макроном. В минувшее воскресенье, 27 ноября, президент Казахстана прилетел в Москву по приглашению Владимира Путина. Накануне главы двух государств впервые встретились после того, как Токаев был переизбран на пост президента. Экспертное мнение и аналитика