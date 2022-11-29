В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Макрону, якобы переданном через Токаева
В минувшее воскресенье, 27 ноября, президент Казахстана прилетел в Москву по приглашению Владимира Путина. Накануне состоялась их встреча.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
В Кремле ответили на вопрос о послании президента России Владимира Путина французскому коллеге Эммануэлю Макрону, якобы переданном через лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
«Нет», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Токаев, как ожидается, отправится во Францию с официальным визитом 29-30 ноября. В Париже казахстанский лидер собирается встретиться со своим коллегой Макроном.
В минувшее воскресенье, 27 ноября, президент Казахстана прилетел в Москву по приглашению Владимира Путина. Накануне главы двух государств впервые встретились после того, как Токаев был переизбран на пост президента.