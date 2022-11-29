В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Макрону, якобы переданном через Токаева

Анна Назайкина
12:19 29.11.2022
В минувшее воскресенье, 27 ноября, президент Казахстана прилетел в Москву по приглашению Владимира Путина. Накануне состоялась их встреча.
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Макрону, якобы переданном через Токаева
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

В Кремле ответили на вопрос о послании президента России Владимира Путина французскому коллеге Эммануэлю Макрону, якобы переданном через лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Нет», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Токаев, как ожидается, отправится во Францию с официальным визитом 29-30 ноября. В Париже казахстанский лидер собирается встретиться со своим коллегой Макроном.

В минувшее воскресенье, 27 ноября, президент Казахстана прилетел в Москву по приглашению Владимира Путина. Накануне главы двух государств впервые встретились после того, как Токаев был переизбран на пост президента.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:58 В стране и мире
В НАТО вновь изучают идею предоставить Украине истребители F-16 и МиГ-29
12:18 В стране и мире
В Кремле заявили, что Путин продолжит общение со всеми, кто имеет отношение к спецоперации
11:20 В стране и мире
Видео
Новак: Россия и Китай работают над созданием системы расчетов без использования SWIFT
11:11 В стране и мире
ВМС США опровергли незаконное вторжение в территориальные воды Китая
11:03 В стране и мире
Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем
Популярное
Видео
МО РФ: технику 17-й танковой бригады ВФУ накрыли высокоточным оружием в ходе погрузки эшелона
Видео
Готовивший теракт в Мелитополе признался, что на Украине его «отмазали» от грабежа
Видео
Инструктор объяснил, как обращаться с гранатой во время реальных боев
Видео
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.