Обстановку на левом берегу Днепровского лимана показали на видео

С противоположного берега, где находятся позиции противника, зачастую прилетают снаряды калибром более 150 мм.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент «Звезды» показала обстановку на левом берегу Днепровского лимана в районе Кинбурнской косы. На противоположном берегу находятся позиции украинских боевиков, в таких местах никогда не бывает безопасно.

«К примеру, к воде подходить нельзя - снайперы достают. А еще с того берега постоянно прилетают снаряды калибром 150+. Иногда, как говорят бойцы, оттуда фосфором кидаются», - рассказывает корреспондент.

Край Кинбурнской косы - самая юго-западная точка, которая находится под контролем российских военнослужащих. По сути это уже Николаевская область. Противник обстреливал позиции ВС РФ фосфорными бомбами. Огонь от разрывов снарядов перекинулся на лес, и его невозможно было потушить. Как итог - выжженные земля и деревья.

Ранее «Звезда» показала кадры из горячей точки под Артемовском. Ближе, чем на 500 метров, журналистов не подпустили - опасно. Вокруг открытая местность, которая хорошо просматривается, вблизи работает артиллерия.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.