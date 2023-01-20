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Клишас сравнил идеологию США с неонацизмом

Марина Крижановская
10:02 20.01.2023
Андрей Клишас указал на то, что идея «исключительности», лежащая в основе американской идеологии, сопоставима с идеологией неонацизма.
Клишас сравнил идеологию США с неонацизмом
© Фото: Павел Кашаев, Global Look Press
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Российский чиновник и правовед Андрей Клишас заявил, что вся идеология Соединенных Штатов построена на идее собственной исключительности. Развивая мысль, сенатор отметил, что это есть не что иное, как «современная форма неонацизма».

Также Клишас обратил внимание на поддержку американцами неонацизма на украинской территории. Он назвал Соединенные Штаты государством-банкротом, обучающим всех «свободе» и «демократии».

«США - государство-банкрот, живущее в долг, продолжает финансировать неонацистов на Украине и учить всех "свободе" и "демократии", при этом не признавая за своим государством никаких обязательств. Вся идеология США, построенная на идее "исключительности", - не что иное, как современная форма неонацизма», - написал Клишас в своем Telegram-канале.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов предупредил, что Россия уничтожит любое западное оружие на Украине. Вместе с тем, по словам Антонова, российская сторона не оставит без ответа удары по собственной территории, в том числе по Крыму.

Его коллега - дипломат из Китая, постпред при ООН - предупредил о последствиях военной помощи Киеву. Он выразил мнение, что кризис на Украине стал следствием долгосрочного дисбаланса в Европе, дальнейшие поставки оружия украинцам могут вызвать конфронтацию большего масштаба

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