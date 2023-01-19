Антонов предупредил, что Россия уничтожит любое западное оружие на Украине

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Посол России В США Анатолий Антонов заявил, что Вооруженные Силы РФ уничтожат любое оружие, которое американцы и их союзники поставляют Украине. При этом дипломат подчеркнул, что российская сторона не оставит без ответа удары по собственной территории, в том числе по Крыму.

«Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами не поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим. Так было в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас», - приводит посольство РФ в США комментарий Антонова в Telegram.

Посол также прокомментировал заявление пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса, что украинские боевики имеют возможность наносить удары по Крыму, применяя американское и другое западное оружие. Антонов счиатет, что риторика Вашингтона становится все более воинственной. Дипломат добавил, что Госдеп подталкивает Киев к совершению терактов в России.

Ранее в Грузии отказались оказывать военную помощь Украине. Вице-премьер Тея Цулукиани заявила, что страна не хочет быть вовлечена в конфликт.