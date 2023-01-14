Постпред Китая в ООН предупредил о последствиях военной помощи Киеву

На заседании СБ ООН Чжан Цзюнь также осудил усиление санкций против России.

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Кризис на Украине стал следствием долгосрочного дисбаланса в Европе, дальнейшие поставки оружия Киеву могут вызвать конфронтацию большего масштаба. Об этом заявил постпред Китая Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, ситуация на Украине стала следствием «аккумуляции и длительной эволюции глубинного дисбаланса в сфере безопасности в Европе».

«Эскалация санкций или предоставление оружия только затруднит перелом ситуации и может даже спровоцировать более масштабную конфронтацию», — подчеркнул Чжан Цзюнь.

Ранее США выразили намерение продолжать поддержку Украины после представления рекордного пакета военной помощи на $3 млрд.

Россия неоднократно заявляла о недопустимости поставок оружия из западных стран на Украину, указывая, что это только затягивает конфликт и может привести к его большей эскалации.