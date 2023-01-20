Их количество составляет от одной до трех тысяч человек. Подсчетом занимались аналитики и ученые, следящие за ситуаций.

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Число иностранных наемников на стороне украинских националистов составляет от одной до трех тысяч человек. Об этом сообщили в американской газете Washington Post, ссылаясь на аналитиков и ученых, которые следят за ситуацией.

Аналитики отметили, что весной прошлого года украинские чиновники сообщали о количестве наемников равном 20-50 тысячам человек. Спустя время многие вернулись на родину. Причины разные: одни были заинтересованы в позировании для социальных сетей, другие стремились реализовать фантазии из компьютерных игр, в том числе Call of Duty, третьи столкнулись с сексуальным насилием и кражами, у четвертых выяснилось, что они в бегстве от уголовной ответственности в родных странах. Кроме того, многие из них оказались совершенно необучены и не готовы к боевым действиям.

«Считается, что в настоящее время действуют от 1 до 3 тысяч таких иностранных бойцов, большинство из которых служат в трех батальонах иностранного легиона», - следует из сообщения издания.

Среди иностранных наемников есть уроженцы Швеции, Дании, Германии, Испании, Португалии, Италии, Иордании, Египта, Норвегии, США, Канады и Великобритании.

В ноябре прошлого года в МИД РФ сообщили, что на Украину прибыло более 8 тысяч наемников из более чем 60 стран даже вопреки тому, что во многих государствах наемничество находится под запретом и преследуется в уголовном порядке. К тому моменту уничтожили уже более трех тысяч из них, примерно столько же покинули Украину.

Ранее Венгрия заблокировала транш помощи ЕС для Украины в 500 млн евро. Также можно заметить, что чем интенсивнее страны запада обсуждают новые поставки оружия Украине, тем больше обостряется конфликт интересов внутри Североатлантического альянса. Запад оказывает давление на Германию в вопросе отправки танков Leopard Украине. Их нельзя поставить без согласия Олафа Шольца.