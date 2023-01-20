В стране и мире В стране и мире В стране и мире

The Washington Post рассказали о количестве иностранных наемников на Украине

Вероника Волосунова
00:39 20.01.2023
Их количество составляет от одной до трех тысяч человек. Подсчетом занимались аналитики и ученые, следящие за ситуаций.
The Washington Post рассказали о количестве иностранных наемников на Украине
© Фото: Ukraine Presidency Ukrainian Pre Globallookpress
Читайте нас на:

Число иностранных наемников на стороне украинских националистов составляет от одной до трех тысяч человек. Об этом сообщили в американской газете Washington Post, ссылаясь на аналитиков и ученых, которые следят за ситуацией.

Аналитики отметили, что весной прошлого года украинские чиновники сообщали о количестве наемников равном 20-50 тысячам человек. Спустя время многие вернулись на родину. Причины разные: одни были заинтересованы в позировании для социальных сетей, другие стремились реализовать фантазии из компьютерных игр, в том числе Call of Duty, третьи столкнулись с сексуальным насилием и кражами, у четвертых выяснилось, что они в бегстве от уголовной ответственности в родных странах. Кроме того, многие из них оказались совершенно необучены и не готовы к боевым действиям.

«Считается, что в настоящее время действуют от 1 до 3 тысяч таких иностранных бойцов, большинство из которых служат в трех батальонах иностранного легиона», - следует из сообщения издания.

Среди иностранных наемников есть уроженцы Швеции, Дании, Германии, Испании, Португалии, Италии, Иордании, Египта, Норвегии, США, Канады и Великобритании.

В ноябре прошлого года в МИД РФ сообщили, что на Украину прибыло более 8 тысяч наемников из более чем 60 стран даже вопреки тому, что во многих государствах наемничество находится под запретом и преследуется в уголовном порядке. К тому моменту уничтожили уже более трех тысяч из них, примерно столько же покинули Украину.  

Ранее Венгрия заблокировала транш помощи ЕС для Украины в 500 млн евро. Также можно заметить, что чем интенсивнее страны запада обсуждают новые поставки оружия Украине, тем больше обостряется конфликт интересов внутри Североатлантического альянса. Запад оказывает давление на Германию в вопросе отправки танков Leopard Украине. Их нельзя поставить без согласия Олафа Шольца. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:05 В стране и мире
В ООН пройдет заседание о войне Киева против жителей Донбасса
21:14 Армия
Видео
Замминистра обороны Панков наградил освещающих деятельность ВС РФ журналистов
18:14 Армия
Ракетный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» совершил переход из Белого в Баренцево море
15:54 Армия
Видео
В МО РФ сообщили о занятии более выгодных рубежей на Южно-Донецком направлении
15:21 В стране и мире
Видео
Россия и Белоруссия подписали меморандум о взаимопонимании по биобезопасности
Популярное
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.