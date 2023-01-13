Италия может передать Киеву систему ПВО среднего радиуса действия

По данным итальянских журналистов из Corriere della Sera и la Repubblica, Италия уже передала Украине оружия на сумму от €300 млн до €1 млрд.

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Итальянские власти согласились передать Украине системы противовоздушной обороны SAMP/T. Об этом сообщает военное издание RID. Данная установка относится к системам среднего радиуса действия. Сообщается, что долгое время вопрос с отправкой систем ПВО на Украину оставался нерешенным из-за позиции минобороны. В Италии всего пять батарей SAMP/T.

«Затем сильное давление со стороны Вашингтона - поговаривают даже о телефонном звонке президента США Джо Байдена Мелони - решительно изменило картину, и Италия, предположительно, согласилась. Схема, по которой должна быть передана батарея, очень сложна, и подробности в настоящее время засекречены», - говорится в статье.

Не исключено, что на Украину батарею доставят по частям. Что и на какую сумму официальный Рим передает киевскому режиму, не знает никто. Данные засекречены. Как удалось выяснить журналистам Corriere della Sera, Италия уже передала Украине оружия на сумму от €300 до €500 млн. la Repubblica и вовсе называет сумму около €1 млрд. Тем временем в крупных городах Италии жители выступают против поставок оружия украинским карателям. Ранее в центре Милана жители вышли на улицы. Митингующие несли плакаты и скандировали призывы прекратить направлять в зону конфликта итальянское оружие.

Постоянно нарастающие поставки оружия и боеприпасов на Украину от стран коллективного Запада возмущают и Москву, которая не так давно направила странам НАТО официальную ноту. В Кремле напомнили, что подпитка Киева вооружением не способствует его желанию сесть за стол переговоров и затягивает конфликт.