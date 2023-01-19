В Николаеве на Украине прогремел взрыв

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В городе Николаеве на юге Украины прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство РБК-Украина. О причинах взрыва информации пока не приводится. После инцидента в городе объявили воздушную тревогу.

Кроме того, утром 19 января в Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога, которая продлилась 45 минут. Напомним, 14 января сообщалось о взрывах в Киеве и Буче.

Вчера в Броварах на Украине потерпел крушение вертолет. В результате падения воздушного судна погибли глава МВД Украины, а также его заместитель и госсекретарь. Отмечается, что вертолет упал вблизи детского сада и жилых домов.