В Киеве и Буче сообщили о взрывах

Воздушная тревога в украинской столице не объявлялась.

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В субботу утром в Киеве был слышен звук взрыва. При этом воздушная тревога в городе не объявлялась. Об этом рассказали украинские средства массовой информации.

Кроме того, сообщается о взрывах в городе Буча.

Напомним, в минувший вторник, 10 января, воздушная тревога объявлялась в Николаевской и Одесской областях Украины. Днями ранее сирены звучали в Полтавской и Днепропетровской областях.