В стране и мире В Одесской и Николаевской областях Украины звучит воздушная тревога Марина Крижановская По данным украинского ведомства, сирена сработала в 07:15 по московскому времени. © Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Украинские власти объявили воздушную тревогу на территории нескольких областей страны. В частности, сирена звучала на территории Одесской и Николаевской областей. Оповещение сработало в 07:15 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры Украины. Воздушная тревога звучит на территории Украины практически ежедневно. Ранее, 16 и 17 января, она раздавалась в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях страны. Также она была объявлена и на подконтрольной киевским властям части Запорожской области. Экспертное мнение и аналитика