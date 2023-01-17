В ряде областей Украины слышна воздушная тревога

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На украинской территории слышны сигналы воздушной тревоги. Сообщается, что она объявлена в Харьковской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольной части Запорожской области.

В настоящее время (09.36 по московскому времени) онлайн-карта Минцифры Украины сообщает о последнем извещении воздушной тревоги в подконтрольной Киеву части Запорожской области в 09.34, в Харьковской - в 09.32, в Днепропетровской - в 09.32.

Сутками ранее воздушная тревога была слышна в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины и на подконтрольной киевским властям части Запорожской области. Сирена прозвучала примерно в 08.30 по московскому времени.