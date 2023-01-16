Воздушная тревога звучит в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины

Также она объявлена и на подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

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В некоторых областях Украины слышная воздушная тревога. В частности, ее объявили в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях страны.

Также сообщается, что на подконтрольной киевским властям части Запорожской области раздался сигнал воздушной тревоги. В Днепропетровской и Харьковской областях он прозвучал примерно в 08:30 по московскому времени.

Затем он прозвучал в Полтавской области и в Запорожье. Информацию приводит Минцифры Украины.

С начала 2023 года по всей Украине периодически звучит сигнал воздушной тревоги. В Николаевской и Одесской областях 10 января объявили воздушную тревогу.

Жителей этих регионов приблизительно в одно время - в 11:30 - уведомили о ней. Примерно через 30 минут воздушную тревогу в этих двух украинских областях отменили.