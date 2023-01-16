В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Воздушная тревога звучит в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины

Марина Крижановская
09:18 16.01.2023
Также она объявлена и на подконтрольной киевским властям части Запорожской области.
Воздушная тревога звучит в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

В некоторых областях Украины слышная воздушная тревога. В частности, ее объявили в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях страны.

Также сообщается, что на подконтрольной киевским властям части Запорожской области раздался сигнал воздушной тревоги. В Днепропетровской и Харьковской областях он прозвучал примерно в 08:30 по московскому времени.

Затем он прозвучал в Полтавской области и в Запорожье. Информацию приводит Минцифры Украины.

С начала 2023 года по всей Украине периодически звучит сигнал воздушной тревоги. В Николаевской и Одесской областях 10 января объявили воздушную тревогу.

Жителей этих регионов приблизительно в одно время - в 11:30 - уведомили о ней. Примерно через 30 минут воздушную тревогу в этих двух украинских областях отменили.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:19 Армия
Видео
Корреспондент показал обстановку на улицах Соледара после освобождения города от врага
09:14 В стране и мире
Украинские националисты выпустили три ракеты по Калининскому району Донецка
08:31 Армия
Видео
Российский боец описал, как националисты бежали из Соледара во время штурма города
08:09 В стране и мире
В МИД РФ рассказали о попытках поджога российских консульств и посольств на Западе
06:38 Армия
Видео
Сожженный в Соледаре украинский бронеавтомобиль «Козак» показали на видео
Популярное
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.