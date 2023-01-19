В Аргентине неизвестные угнали самолет и разбились после взлета, сообщает DN

Они не открыли подачу топлива, из-за чего сразу после взлета самолет рухнул и загорелся. Угонщики не выжили.

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Пятеро неизвестных погибли в результате угона легкомоторного самолета Cessna-206 за 1,5 млн $ из авиаклуба в городе Чако. Они забыли открыть подачу топлива, из-за чего самолет рухнул сразу после взлета и загорелся, сообщили в издании Diario Norte.

«Если бы он упал в городе, это была бы трагедия... У самолета скрытая система блокировки. Когда они взлетали, то забыли открыть этот кран, и у них кончился бензин, не все знают, где находится этот топливопровод», - сообщил прокурор Серхио Риос.

Известно, что утром 18 января ангар аэроклуба Вилья Анхела был взломан пятью неизвестными с помощью пинцета. Затем грабители уничтожили одну из двух камер и похитили самолет Cessna-206, производство которого является эксклюзивным в стране из-за передовой системы оцифровки и навигации.

Обломки самолета нашли в семи километрах от взлетной полосы. Преступники не выжили. Опознать их тела будет сложно, так как они полностью сгорели, добавил прокурор.

Согласно одной из версией, неизвестные относились к банде наркоторговцев в Парагвае, до границы с которым 150 км. Рядом с обломками обнаружили парагвайскую валюту, бейсболку парагвайского футбольного клуба, пистолет и спутниковый телефон.

В прошлом году ФСБ России сорвала операцию украинской военной разведки по угону самолетов ВКС РФ Су-24, Су-34 или Ту-22М3. Разведчики пытались завербовать российских военных летчиков за денежное вознаграждение.