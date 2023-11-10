Клиентка детсада рассказала, как полиция объяснила вывоз детей в отделение

В МВД клиентке частного детсада заявили, что полиция не предупредила родителей о случившемся, потому что руководство садика не дало их контакты.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Жулдыз, мать одной из воспитанниц частного детского сада на севере Москвы, из которого полиция увезла детей в отделение, рассказала о контакте с правоохранителями после данного инцидента. Она сообщила, какой ответ получила на вопрос, почему детей забрали без ведома родителей.

По ее словам, полиция не смогла получить контакты родителей от руководства садика и поэтому не связалась с ними. Однако детский сад не имел права давать информацию о родителях, подчеркивает Жулдыз.

«Они ссылаются на то, что руководство садика не дало такой информации. Но они имеют полное право, так как мы заключали договор о конфиденциальности, о неразглашении информации о нас», - объяснила она.

Она также сообщила, что ее пригласили в отделение повторно получить протокол. Ей задавали различные вопросы: откуда они узнали об этом учреждении, как давно ходят в него, знают ли, в каких условиях дети остаются.

На вопрос корреспондента «Звезды», были ли какие-то угрозы или пожелания со стороны сотрудников полиции, Жулдыз ответила, что такого не было. Она продолжила, что задавались вопросы относительно условий содержания ребенка дома.

«Задавали вопрос, из скольких комнат состоит квартира. Ну, как бы думаю, что это не касается их, этим органы опеки должны заниматься, касательно такого вопроса. Мы, как граждане Казахстана, о нашей регистрации начали спрашивать. Это тоже касательно миграционной службы. Предвзятое такое отношение. И нагло забирать ребенка, не уведомив нас, они не имеют права. Детей несовершеннолетних без сопровождения родителей они никак не могут забрать», - рассказала она.

Жулдыз добавила, что не знает, в каких условиях перевозились дети из детсада в отделение полиции. Она сказала, что звонившему следователю был задан такой вопрос. По ее словам, он ответил сумбурно, что был специализированный автобус. На ее вопрос, знали ли они, что будут забирать детей и было ли у них N-ное количество автокресел для перевозки, следователь посоветовал обратиться с этим вопросом к другим сотрудникам.

Восьмого ноября сотрудники полиции и следователи ворвались в частный детский сад в Москве и увезли детей в отделение. Владелец сети домашних детских садов Иван Сорокин назвал это вторжение «максимальным произволом», рассказав, что все необходимые документы для ведения этой деятельности имелись. Он считает, что это был «заказ», и это могло произойти «у любых людей».

Родители бросились вызволять своих детей из полиции. Они рассказали «Звезде», что считают случившееся ненормальным и не знают, как правоохранители «вообще до этого додумались».

Позднее одна из жительница этого дома Валентина, в котором находилась квартира с частным детским садом, рассказала нашему телеканалу, что не испытывает восторга от такого соседства из-за дополнительного шума - криков и плача. По ее словам, собственники помещения умерли, а их сын решил организовать там бизнес. Решение это нельзя назвать адекватным, подчеркнула она, так как для садика нужны охрана и соблюдение определенных санитарных норм.