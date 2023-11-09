Крики, плач, много людей: москвичка рассказала о частном детсаде, которым заинтересовался СК

Для детского сада нужна своя охрана и соблюдение санитарных норм. Он не должен находиться в квартире, считает жительница дома с частным детсадом Валентина.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

При открытии частного детского сада на севере Москвы в одной из квартир мнения соседей никто не спрашивал. Жительница дома Валентина рассказала «Звезде», что не в восторге от такого соседства из-за дополнительного шума - криков и плача.

«Очевидно, мы (были. - Прим. ред.) не в курсе (того, что решили организовать детский сад. - Прим. ред.), но слышим шум, проходит большое количество людей - проходной двор. Это дополнительная уборка, это дополнительное (обеспечение. - Прим. ред.) безопасности для дома», - рассказала жительница дома Валентина.

Женщина добавила, что собственники помещения умерли, а их сын решил организовать там свой бизнес. Однако, по ее мнению, решение это нельзя назвать адекватным, так как для садика нужны охрана и соблюдение определенных санитарных норм.

Напомним, что в частный детский сад на севере Москвы ворвалась полиция и увезла детей в отделение. Владелец сети домашних детских садов рассказал нашему телеканалу, что деятельность его легальная - есть ИП и договор аренды. Кроме того, с каждым родителем заключен договор.

СК начал проверку по факту организации незаконного детского сада.