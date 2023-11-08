Полиция ворвалась в частный детский сад Москвы и увезла детей в отделение

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В Москве владелец сети домашних детских садов назвал неописуемым происшествием и «максимальным произволом» вторжение сотрудников МВД в жилую квартиру. Полиция ворвалась в домашний садик на севере Москвы и увезла детей на машинах.

«Ворвалась группа полицейских людей. Один из них подполковник, два - следователи, ну то есть это такие серьезные люди, которые пришли», - рассказал«Звезде» Иван Сорокин.

Он пояснил, что в квартире находились дети и проживающие собственники квартиры и оказывающие деятельность по присмотру и уходу за детьми, что является легальной деятельностью. Есть санитарно-эпидемиологические требования для дошкольных групп, размещенных в квартирах, в жилых помещениях.

«Вот этот садик домашний, он размещен в квартире, где у них полностью все оформлено: ИП, есть договор аренды и с каждым родителем заключен основной договор оказания услуг. Детки приходят, могут проводить время там на улице, развивашки там какие-то», - перечислил владелец сети детских садов Сорокин.

Сорокин добавил, что правоохранители зашли с формулировкой «ведется незаконная деятельность». Хотя собственники помещения предоставили все документы, что в этой квартире они находятся законно и предоставили договор найма этого жилья и документы на ИП, «что деятельность ведется законно», затем предоставили договоры оказания услуг на каждого ребенка, в которых были свидетельства о рождении. Все документы были подписанными родителями. Но, продолжил владелец сети, несмотря на это, силовики сказали, что «все это не имеет значение, у вас беспризорники».

«... и просто выволокли детей, посадили их реально в "бобики" полицейские, и увезли в закат, просто в неизвестном направлении», - подытожил Иван Сорокин.

Он считает, что это был «заказ» и это могло произойти «у любых людей». Родители бросились вызволять из полиции своих детей.

Одна из родительниц прокомментировала произошедшую ситуацию после того, как забрала ребенка из полиции. Она сказала, что считает случившееся ненормальным, «не знаю, как они вообще до этого додумались».

В МВД прокомментировали ситуацию, рассказав, что кратковременный присмотр за детьми осуществлялся без соответствующей документации.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин пояснил, что в квартире были обнаружены восемь малолетних детей, находившиеся с «гражданами, которые фактически не несли ответственность за их жизнь и здоровье».

По этой причине правоохранители приняли решение увезти шестерых из них в территориальное подразделение.