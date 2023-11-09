Лавров заявил, что Запад «обхаживает» Армению и хочет дружить с ней против РФ

Сергей Лавров сказал, что Россия выступает за самостоятельный выбор официальным Ереваном своего курса.

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Страны Запада воздействуют на Армению и хотят дружить с ней против России. Данные действия он назвал «обхаживанием». Такое мнение выразил министр иностранных дел Сергей Лавров. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Россия-1».

Глава российского МИД отметил, что Армения сама должна определить свой курс. Россия, в свою очередь, не имеет предубеждений относительно партнеров Республики Армения или ее друзей, добавил он. Высокопоставленный дипломат отметил, что Россия не имеет привычки дружить «дружим с кем бы то ни было против кого-то».

«Мы за то, чтобы Армения как член ОДКБ, как наш близкий союзник, стратегический партнер все-таки определила сама, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами», - сказал Сергей Лавров.

В начале октября Франция одобрила договор о передаче Армении военной техники. Глава французского МИД Катрин Колонна в ходе визита в Ереван заявила о принятии такого решения властями в Париже. Соглашение позволит предоставить Армении военную технику для обеспечения собственной безопасности.

Министр обороны Франции объявил о контракте на поставку Армении ПВО. Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню сделал заявление, что Еревану нужно дать возможность «защитить свое гражданское население и обеспечить защиту своих границ».