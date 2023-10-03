Франция дала согласие на договор о передаче Армении военной техники

Об этом в ходе визита в Ереван заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.

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Париж дал согласие на подписание соглашения, позволяющего предоставить Армении военную технику для обеспечения собственной безопасности. Об этом сегодня заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе визита в Ереван.

«Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Армении», - цитирует РИА Новости слова руководителя французского внешнеполитического ведомства.

Недавно, армянские политики снова заговорили о возможности выхода страны из Организации Договора о коллективной безопасности. Их не устраивает, как выполняются функции объединения.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выход Армении из ОДКБ будет суверенным выбором страны, но Москва надеется, что связи между народами не разрушатся.

По словам главы МИД РФ, Россия работает с Азербайджаном и партнерами по стабилизации ситуации в Карабахе. Миротворцы делают все, что могут.