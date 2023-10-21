Министр обороны Франции объявил о контракте на поставку Армении ПВО

Еревану нужно дать возможность «защитить свое гражданское население и обеспечить защиту своих границ», заявил Себастьян Лекорню.

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Франция намерена поставить Армении оружие, в том числе в сфере ПВО. Об этом заявил в интервью газете Parisien министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Еревану нужно дать возможность «защитить свое гражданское население и обеспечить защиту своих границ», заявил он.

Страны оформят контракт на покупку определенного количества вооружений у французских производителей, который позволит Еревану «обеспечить защиту своего неба», сказал военный министр. По его словам, это случится «завтра».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца 2023 года и назвал основой нормализации отношений между Ереваном и Баку признание территориальной целостности.