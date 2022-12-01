Минюст РФ собрал всех иноагентов в единый список

В общем реестре будет содержаться не только информация об иноагентах, но и указаны основания приобретения ими такого статуса.

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Минюст России опубликовал единый список иностранных агентов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. В список вошли все ранее объявленные иностранными агентами граждане и организации. Всего в перечне 493 наименования. Отныне в едином списке вместо существующих четырех будут содержаться все необходимые сведения об иноагентах, а также указана информация об основании приобретения ими такого статуса.

Кроме того, стало известно о создании списка лиц, аффилированных с иноагентами, пишет ТАСС. Таким лицом признаются граждане, входящие в состав юрлица или объединения, признанных иноагентами, а также являющиеся их учредителем, членом, участником или руководителем.

На прошлой неделе стало известно о том, что Министерство юстиции РФ включило еще несколько человек в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в том числе экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* и адвоката Илью Новикова*. Кроме того, в список вошли Виталий Колин*, Александра Гармажапова* и Федор Телин*.

* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.