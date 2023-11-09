Камеры засняли момент, когда полиция забирала детей из частного сада в Москве

На камеры попал момент, как дети покидают частный детский сад вместе с сотрудниками полиции.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На камеры видеонаблюдения попал момент, когда ворвавшаяся в московский частный детский сад полиция уводила детей в отделение.

На кадрах видно, как сотрудники детского сада задают вопрос, на основании чего уводят детей, а воспитанники уходят в сопровождении органов полиции.

Напомним, 8 ноября правоохранители ворвались в частный детский сад, который находится в квартире, и увезли детей в отделение. Они заподозрили учреждение в осуществлении незаконной деятельности. При этом сотрудники детского сада предоставили все необходимы документы на ИП, найм жилья и договоры с родителями.

Владелец сети детских домашних садов Иван Сорокин рассказал, что детей посадили в «бобики» и увезли в неизвестном направлении. Одна из родительниц назвала произошедшее ненормальным.

Сегодня в детский сад снова привели детей. У родителей не возникло претензий к учреждению, но возникли вопросы к правоохранительным органам.