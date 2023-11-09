В московский садик, откуда воспитанников увезла полиция, вновь привели детей

У родителей, чьих детей доставили в участок после проверки частного детсада на севере Москвы, нет претензий к садику, однако появились вопросы к правоохранительным органам.

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Частный детский садик в одной из квартир на севере Москвы вновь открыт для посещения после того, как в него ворвались сотрудники правоохранительных органов. Администрация утверждает, что всех детей, которых вчера увезли в участок, родители снова привели в детсад.

«Всех детей привели, кто вчера был, кого забрали в участок, то есть они продолжают ходить. Родители, конечно, были обеспокоены вчерашней ситуацией, но я объяснила, что происходит. Мы всегда были с ними на связи», - сказала администратор.

Она добавила, что у родителей нет претензий к организации, однако появились вопросы к сотрудникам правоохранительных органов. По ее словам, будет подана коллективная жалоба.

Ранее стало известно, что жильцы дома с частным детским садом недовольны таким соседством. По словам жительницы Валентины, никто не спрашивал их мнения перед открытием бизнеса. Женщина пожаловалась на шум и «проходной двор».