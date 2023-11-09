В Москве вынесли приговор экс-сотруднику ГИБДД, продавшему сведения о Дугиной

Бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин осужден на четыре года колонии общего режима, еще один фигурант Даниил Чоудхури отправлен в колонию на один год.

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Нагатинский суд Москвы вынес приговор экс-сотруднику ГИБДД Ивану Рыбину.

В 2022 году он продал сведения о личной жизни журналистки и политолога Дарьи Дугиной, погибшей в августе 2022 года при взрыве ее автомобиля на трассе в Подмосковье. Рыбину назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима. Также его лишили звания майора.

В деле есть еще один фигурант - Даниил Чоудхури. Он получил один год колонии. Его взяли под стражу в зале суда. До этого он находился под подпиской о невыезде.

Следствие установило, что с февраля по апрель прошлого года Даниил Чоудхури в одном из мессенджеров опубликовал объявление о сборе конфиденциальной информации о Дарье Дугиной.

Тогда майор Рыбин, будучи инспектором ГИБДД, получил сведения о ее личной жизни. У него был доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции. Рыбин продал эти данные за 3 350 рублей.

Чоудхури полученную информацию отправил третьим лицам. Их личности следствию установить пока не удалось. В зале суда им огласили приговор. Оба с ним согласились, признав свою вину.

В июле председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что следствие установило инспектора, продавшего сведения о Дарье Дугиной. Он отметил, что расследование находится в завершающей стадии. Десятого августа Иван Рыбин в суде признал свою вину.