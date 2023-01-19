Ракетный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» совершил переход из Белого в Баренцево море

Корабль прибыл к причалу в главную базу Северного флота - Североморск.

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Атомный подводный ракетоносец проекта 955А (шифр «Борей-А») «Генералиссимус Суворов» совершил переход из Белого в Баренцево море, сообщает Министерство обороны РФ.

Подлодка прибыла к причалу Североморска. На Северном флоте ее экипаж пройдет цикл боевой подготовки и сдаст курсовые задачи. По завершении курса подготовки «Генералиссимус Суворов» отправится к месту постоянного базирования на Тихоокеанском флоте.

В декабре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства заявил, что «Генералиссимус Суворов» принят в состав ВМФ России. 29 декабря президент РФ Владимир Путин запустил церемонию поднятия флага на АПЛ и дал соответствующую команду по видеосвязи.

Ранее, 3 ноября, подлодка выполнила стрельбу баллистической ракетой Р-30 «Булава» в рамках госиспытаний из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке, ракетоносец находился в подводном положении.

Стратегический подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» - второй серийный ракетоносец, построенный по проекту 955 «Борей-А». Подлодки проекта 955 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». Строительство подлодок этого класса ведется на Севмаше.