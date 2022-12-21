Шойгу: новейшая подлодка «Генералиссимус Суворов» принята в состав ВМФ России

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Новейшая подлодка «Генералиссимус Суворов» принята в состав ВМФ России, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

«Ракетные подводные атомные крейсеры несут плановую боевую службу в назначенных районах Мирового океана. В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Генералиссимус Суворов", вооруженный баллистическими ракетами "Булава"», - сказал он.

В прошлом месяце гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что атомный подводный крейсер завершил все этапы испытаний. Третьего ноября «Генералиссимус Суворов» выполнил стрельбу баллистической ракетой Р-30 «Булава» в рамках госиспытаний. Стрельба велась из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке, ракетоносец находился в подводном положении.

Стратегический подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» - второй серийный ракетоносец, построенный по проекту 955 «Борей-А».

Подлодки проекта 955 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». Строительство подлодок этого класса ведется на «Севмаше».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов