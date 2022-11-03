Пуск был совершен из Белого моря, сообщили в Минобороны России.

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Подлодка «Генералиссимус Суворов» выпустила баллистическую ракету «Булава» по полигону Кура. Пуск был совершен из Белого моря. Об этом заявили в Минобороны России.

«Экипаж новейшего ракетного подводного крейсера успешно выполнил стрельбу в рамках завершающего этапа госиспытаний. Полет "Булавы" прошел в штатном режиме, боевые блоки ракеты успешно прибыли в заданный район боевого поля Кура», - рассказали в военном ведомстве.

Ранее в ТОФ заявили, что российские межконтинентальные баллистические ракеты Р-30 «Булава» неуязвимы для любой системы противоракетной обороны. Носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава» являются подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 «Борей».

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов