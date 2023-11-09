«Морковка впереди повозки»: Песков не поверил обещаниям ЕС принять Украину

© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил обещания Евросоюза принять Украину в свой состав с морковкой, привязанной впереди повозки. По его словам, вряд ли они имеют реальную почву.

«Речь идет именно о морковке, которая привязана впереди повозки. Вряд ли это какие-то реальные обещания», - сказал пресс-секретарь в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Напомним, что Европарламент недавно рекомендовал начать обсуждение вступления Украины и Молдавии в состав союза. Возможность таких переговоров появилась благодаря выполнению Киевом и Кишиневом ряда реформ, которых требовал ЕС.

Политолог Татьяна Романова рассказала «Звезде», что политическая рекомендация Европарламента не несет за собой каких-либо политических последствий. В Евросоюзе не обязаны ей следовать, однако постоянное игнорирование тоже не сулит ничего хорошего.