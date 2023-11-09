В Европарламенте призвали ЕС не конфисковывать личные вещи и машины россиян

В Европарламенте назвали дискредитацией целей санкций рекомендации ЕК по конфискации у россиян автомобилей и личных вещей при въезде в страны ЕС.

© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookpress

В Европейском парламенте обратились к Еврокомиссии с призывом пересмотреть рекомендацию по запрету на ввоз личного автотранспорта россиян на территорию Евросоюза. Об этом стало известно из опубликованной на сайте ЕП резолюции об эффективности санкций против России.

«Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования, и подчеркивает, что такое чрезмерное исполнение санкций дискредитирует их цель, а также сам санкционный инструмент», - говорится в документе.

Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются обязательными, однако европейские институты должны к ним прислушаться.

Напомним, в сентябре ЕС запретил въезжать россиянам на своем автомобиле, зарегистрированном в РФ, причем не имеет значения, на какой срок и в каких целях пересекается граница - в коммерческих или в туристических. Под запретом также оказались личные телефоны, драгоценности, косметические средства и изделия из кожи.

Спустя время в ЕК скорректировали рекомендации, отметив, что страны союза должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу вещей, которые не являются предметами роскоши.

В российском МИД решение назвали проявлением неонацизма и расизма. Болгария, Польша, Финляндия, Эстония ввели запрет на въезд авто с российскими номерами.