Политолог Романова назвала рычаги давления на ЕС при игнорировании рекомендаций о машинах россиян

Политолог Татьяна Романова считает, что ЕК может прислушаться к рекомендациям Европарламента в очередных пояснениях по введенным ограничениям.

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Европарламент является совестью Евросоюза, поскольку его рекомендации необязательны для исполнения, однако полное игнорирование грозит ЕС вотумом недоверия. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.

«Это политическая рекомендация. Никаких юридических последствий не несет. Европарламент в данном случае выступает в качестве совести Евросоюза. Власти ЕС не обязаны что-то делать, но, если они постоянно будут игнорировать требования, у Европарламента есть рычаги влияния», - отметила Романова.

Политолог добавила, что Европарламент может надавить на членов ЕС в бюджетном плане и даже вынести Еврокомиссии вотум недоверия. При этом, по ее словам, полной отмены решения ЕК о запрете на ввоз в Евросоюз машин с российскими номерами и прочих вещей ждать не стоит.

«ЕК настроена в отношении России достаточно жестко, и любые послабления могут быть интерпретированы как шаг навстречу Москве. Можно ожидать, что рекомендация будет принята во внимание, когда Еврокомиссия будет давать очередные пояснения по введенным ограничениям», - заключила Романова.

Напомним, ранее в Европарламенте призвали ЕС не конфисковывать личные вещи и машины россиян, поскольку это дискредитирует цели санкций и сам инструмент в целом.