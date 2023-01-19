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Во Франции резко ответили на заявление Зеленского о РФ в Давосе

Игнат Далакян
17:11 19.01.2023
По словам французского политика, Зеленский и «кучка сумасшедших», сидевших перед ним в Давосе, хотят разбогатеть на боевых действиях на Украине.
Во Франции резко ответили на заявление Зеленского о РФ в Давосе
© Фото: Ukraine Presidency, Globallookpress
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Украинский президент Владимир Зеленский хочет нажиться на военных действиях и обогатить своих западных кураторов. Так высказался политик из Франции, бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо.

«В Давосе Зеленский попросил у своих хозяев денег и оружия. Кучка сумасшедших, которая сидела перед ним, хочет войны, как и он сам! Они прекрасно знают, что смогут разбогатеть на этом», - отметил французский политик в своем Twitter.

По мнению Филиппо, нужно остановить боевые действия, исходящие от олигархии, которая на этом обогащается.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова Зеленского, который, выступая в Давосе, заявил, что не понимает, с кем вести переговоры в России, а также усомнился в том, что президент РФ Владимир Путин жив. Согласно словам Пескова, чем раньше киевский режим и сам Зеленский осознают, что Россия и Путин есть и будут, тем лучше для такой страны, как Украина.

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