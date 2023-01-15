Зеленский ввел санкции против почти 200 россиян

Отмечается, что экономические рестрикции в отношении упомянутых в списке людей будут действовать в течение десяти лет.

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Украинский президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО страны о санкциях против почти 200 журналистов, блогеров, ведущих и других деятелей. Соответствующий документ был обнародован на сайте глав государства.

В общей сложности в перечне значатся 198 человек. Как утверждается, экономические рестрикции в отношении упомянутых в списке людей будут действовать 10 лет.

В частности, речь идет о режиссере Андрее Кончаловском, продюсере Яне Рудковской, музыкальном критике Сергее Соседове, гендиректоре телеканала «СПАС» Борисе Корчевникове, телеведущей Ангелине Вовк.

В «черном списке» Киева упоминаются такие журналисты, как Семен Пегов, Марина Ким, Павел Зарубин, Екатерина Стриженова, Дмитрий Губерниев.

Кроме того, в опубликованный санкционный перечень попали журналисты «Звезды» Ольга Белова, Наталия Метлина, Николай Чиндяйкин, Михаил Шахназаров, а также генпродюсер Борис Яновский.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после введения санкций в отношении Вовк теперь ждет, когда Зеленский включит в свой список «подельников» 80-летней артистки Хрюшу и Степашку.