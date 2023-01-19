Шойгу обсудил с министром обороны Белоруссии меры стратегического сдерживания
Помимо реализуемого комплекса мер стратегического сдерживания, Шойгу и Хренин обсудили ход подготовки региональной группировки войск.
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Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Белоруссии Виктором Хрениным реализацию мер стратегического сдерживания. Об этом сообщает Минобороны России.
«Главы военных ведомств обсудили реализуемый комплекс мер стратегического сдерживания, a также ход подготовки региональной группировки войск (сил)», - говорится в сообщении.
Как уточнили в российском оборонном ведомстве, разговор Сергея Шойгу и Виктора Хренина состоялся по телефону.
Ранее Шойгу поручил увеличить количество полигонов в военных округах и на новых территориях России. Кроме этого, министр обороны России на одном из прошедших совещаний заявил, что масштабные изменения в ВС РФ произойдут с 2023 по 2026 год.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов