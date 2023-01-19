Путин обсудил с президентом Ирана сотрудничество в энергетической и транспортной сферах

Также в ходе телефонного разговора была затронута ситуация в Сирии.

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Президент РФ Владимир Путин обсудил со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси двусторонние отношения, включая сотрудничество в энергетической и транспортной сферах, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора двух лидеров также затрагивалась ситуация в Сирийской Арабской Республике. Стороны отметили важность продолжения тесной координации в рамках Астанинского процесса как ключевого механизма содействия сирийскому урегулированию.

На прошлой неделе главы двух государств в телефонном разговоре обсуждали ситуацию в Сирии и совместные проекты.

Ранее сообщалось, что Иран готов на взаимной основе упростить выдачу виз российским туристам.