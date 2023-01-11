В стране и мире Путин обсудил с президентом Ирана Сирию и совместные проекты Тимур Шерзад Кроме этого, стороны наметили проведение ряда двусторонних контактов на высоком уровне. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин обсудил с иранским коллегой Эбрахимом Раиси ситуацию в Сирии и совместные проекты. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «При обсуждении международной проблематики с обеих сторон дана позитивная оценка налаженной тесной координации в рамках Астанинского процесса, играющего ключевую роль в деле сирийского урегулирования. Выражен настрой на продолжение взаимодействия в целях нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике и восстановления ее территориальной целостности», - говорится в сообщении. Обсуждались и взаимовыгодные проекты в энергетике и транспортно-логистической сфере. Кроме этого, стороны наметили проведение ряда двусторонних контактов на высоком уровне. Также Путин заявил, что боевые действия на отдельных территориях новых регионов - не повод откладывать решение проблем людей. Экспертное мнение и аналитика