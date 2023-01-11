Путин обсудил с президентом Ирана Сирию и совместные проекты
Президент России Владимир Путин обсудил с иранским коллегой Эбрахимом Раиси ситуацию в Сирии и совместные проекты. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«При обсуждении международной проблематики с обеих сторон дана позитивная оценка налаженной тесной координации в рамках Астанинского процесса, играющего ключевую роль в деле сирийского урегулирования. Выражен настрой на продолжение взаимодействия в целях нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике и восстановления ее территориальной целостности», - говорится в сообщении.
Обсуждались и взаимовыгодные проекты в энергетике и транспортно-логистической сфере.
Кроме этого, стороны наметили проведение ряда двусторонних контактов на высоком уровне.
Также Путин заявил, что боевые действия на отдельных территориях новых регионов - не повод откладывать решение проблем людей.