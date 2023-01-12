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Иран готов на взаимной основе упростить выдачу виз российским туристам

Анна Касаткина
01:25 12.01.2023
Развитие туризма между двумя странами создает основу для углубления всесторонних отношений, отметил посол в РФ Казем Джалали.
Иран готов на взаимной основе упростить выдачу виз российским туристам
© Фото: Rolf Zimmermann dpa-Zentralbild GlobalLookPress
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Иран готов на взаимной основе упростить выдачу индивидуальных туристических виз для путешественников из России. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол республики в РФ Казем Джалали.

По его словам, на повестке дня посольства сейчас стоит упрощение выдачи виз для туристических групп.

«Мы готовы на взаимной основе упростить и индивидуальные визы для туристов», — добавил Джалали.

Он отметил, что развитие туризма между двумя странами создает основу для углубления всесторонних отношений и помогает показывать реалии жизни в них «в абсолютно объективном и прямом формате».

Соглашение об отмене виз для путешественников в составе туристических групп было достигнуто между Россией и Ираном в 2021 году и заработало в январе 2023-го. Находиться на территории страны посещения можно в течение 15 дней группой от 5 до 50 человек в сопровождении представителя турфирмы.

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