Иран готов на взаимной основе упростить выдачу виз российским туристам

Развитие туризма между двумя странами создает основу для углубления всесторонних отношений, отметил посол в РФ Казем Джалали.

© Фото: Rolf Zimmermann dpa-Zentralbild GlobalLookPress

Иран готов на взаимной основе упростить выдачу индивидуальных туристических виз для путешественников из России. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол республики в РФ Казем Джалали.

По его словам, на повестке дня посольства сейчас стоит упрощение выдачи виз для туристических групп.

«Мы готовы на взаимной основе упростить и индивидуальные визы для туристов», — добавил Джалали.

Он отметил, что развитие туризма между двумя странами создает основу для углубления всесторонних отношений и помогает показывать реалии жизни в них «в абсолютно объективном и прямом формате».

Соглашение об отмене виз для путешественников в составе туристических групп было достигнуто между Россией и Ираном в 2021 году и заработало в январе 2023-го. Находиться на территории страны посещения можно в течение 15 дней группой от 5 до 50 человек в сопровождении представителя турфирмы.