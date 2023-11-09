СК РФ начал проверку по факту организации незаконного детсада в Москве

В пресс-службе ведомства сообщили, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

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Следственный комитет России начал проверку после организации незаконного детского сада в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как передает ТАСС, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе процессуальной проверки.

«Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», - говорится в сообщении.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов ворвались в домашний садик на севере столицы и увезли детей на машинах. Владелец сети домашних детсадов Иван Сорокин назвал инцидент неописуемым, а вторжение сотрудников правоохранительных органов в жилую квартиру - «максимальным произволом».

В МВД России прокомментировали ситуацию, рассказав, что кратковременный присмотр за детьми осуществлялся без соответствующей документации, тем самым находящиеся с детьми граждане «фактически не несли ответственность за их жизнь и здоровье». Именно по этой причине сотрудники МВД приняли решение увезти шестерых детей в территориальное отделение.