СК РФ начал проверку по факту организации незаконного детсада в Москве
Следственный комитет России начал проверку после организации незаконного детского сада в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как передает ТАСС, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе процессуальной проверки.
«Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», - говорится в сообщении.
Напомним, сотрудники правоохранительных органов ворвались в домашний садик на севере столицы и увезли детей на машинах. Владелец сети домашних детсадов Иван Сорокин назвал инцидент неописуемым, а вторжение сотрудников правоохранительных органов в жилую квартиру - «максимальным произволом».
В МВД России прокомментировали ситуацию, рассказав, что кратковременный присмотр за детьми осуществлялся без соответствующей документации, тем самым находящиеся с детьми граждане «фактически не несли ответственность за их жизнь и здоровье». Именно по этой причине сотрудники МВД приняли решение увезти шестерых детей в территориальное отделение.