Михалкова перевели из палаты интенсивной терапии в обычную

В настоящее время российский режиссер будет проходить лечение в обычной палате.

© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Председатель Союза кинематографистов России, актер и режиссер Никита Михалков переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату одной из больниц Москвы. Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, Михалков продолжит лечение в медучреждении.

«Михалков переведен из реанимации в линейное отделение. Его состояние улучшилось», - рассказал собеседник агентства.

Ранее коллеги Никиты Михалкова также рассказали об улучшении состояния режиссера. О госпитализации режиссера стало известно 5 января. Позднее выяснилось, что у Михалкова выявлена дыхательная недостаточность на фоне двусторонней пневмонии. Вместе с тем кинодеятель дышит самостоятельно и находится в сознании.