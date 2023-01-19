В Кремле заявили, что поставка ВФУ вооружений, достающих до «старых» территорий РФ, выведет конфликт на новый уровень

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что вывод конфликта на Украине на новый уровень не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и европейской безопасности.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставка Украине вооружений, с помощью которых можно будет массово наносить удары не только по новым территориям России, но и по остальной части страны, выведет вооруженный конфликт на новый уровень.

«Сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории... хотя и так у Украины есть вооружения, при помощи которых она ежедневно наносит удары по российской территории - я имею в виду наши новые регионы. Это потенциально чрезвычайно опасно, это будет означать вывод конфликта на качественно новый уровень», - сказал Песков журналистам.

Как добавил Дмитрий Песков, это не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и европейской безопасности.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал своевременными договоренности России и Белоруссии в оборонной сфере.

А «Звезда» показала кадры боевой работы гаубиц Д-20, уничтожающих вражеские РСЗО в зоне спецоперации.