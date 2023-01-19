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Опубликованы кадры боевой работы Гаубиц Д-20, уничтожающих вражеские РСЗО в зоне спецоперации

Анастасия Бобылева
Наталья Панталёва
05:01 19.01.2023
Артиллерийские расчеты работают круглосуточно и в любую погоду. Иногда им приходится преодолевать до 10 км в день, но бойцы не жалуются - они называют это «просто работой».
Опубликованы кадры боевой работы Гаубиц Д-20, уничтожающих вражеские РСЗО в зоне спецоперации
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу в зоне СВО. Они уничтожают РСЗО, минометные расчеты и другие цели, координаты которых им прислали разведчики.

За две минуты до выстрела расчеты Гаубиц Д-20 получили данные от разведчиков: необходимо поддержать пехоту, которая находится на передовой. Артиллеристы реагируют мгновенно и отправляют сразу три «подарка» противнику. Так военные называют осколочно-фугасные снаряды, которые точно поражают цель. Задача выполнена.

«Снаряд осколочно-фугасный. Вес 144 кг. Работает с колпачком. Колпачок откручивается. При ударе об ветку, о землю сразу идет разрыв. Радиус действия 300-400 м», - рассказывает военнослужащий с позывным «Анатолич».

Огонь корректируется с помощью беспилотников. Все координаты передают нашим артиллеристам, а те, в свою очередь, бьют по технике и районам сосредоточения противника.

И так практически круглосуточно. В любую погоду. Артиллеристы называют это просто работой, но проведя на позиции несколько часов, осознаешь, насколько это непросто. Бойцы каждую секунду рискуют жизнями, ведь в любой момент может «накрыть» противник. 

Артиллеристы выходят и в разведку. Они определяют, где расположиться расчету. Бывает, что приходиться преодолевать до 10 км в день. Но бойцы не сдаются. Сила духа и надежное оружие помогают им ежедневно громить противника.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Натальи Панталевой.

Ранее «Звезда» показала кадры из горячей точки под Артемовском. Журналистов не подпустили к городу ближе, чем на 500 метров, ведь подходить ближе опасно. Совсем рядом работает артиллерия.

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