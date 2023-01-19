Лавров назвал своевременными договоренности России и Белоруссии в оборонной сфере

Россия и Белоруссия предпринимают все необходимые меры, чтобы «обезопасить себя от поползновений западных соседей» в зоне спецоперации.

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С точки зрения обеспечения готовности России и Белоруссии к любому развитию событий договоренности президентов двух стран являются своевременными. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Полностью согласен, что те договоренности, которых два президента достигают в сфере нашего военно-технического, военного, оборонительного сотрудничества, весьма и весьма своевременны с точки зрения готовности к любому развитию событий. Мы люди мирные, но бронепоезд стоит там, где ему положено», - заявил Лавров.

Касаясь темы специальной военной операции, дипломат отметил, что Россия и белорусские союзники предпринимают все необходимые меры, чтобы «обезопасить себя от поползновений западных соседей».

Напомним, Сергей Лавров прилетел в Минск для участия в ежегодном совместном заседании коллегий МИД Белоруссии и России. Среди тем, которые предстоит обсудить дипломатам двух стран на совместной коллегии, - сотрудничество на многосторонних площадках в сфере контроля над вооружениями, противодействие линии Запада на политизацию международных организаций экономической и правозащитной направленности.