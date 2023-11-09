Песков заявил, что Киеву пора осознать невозможность победить РФ на поле боя

© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Украине и США давно пора осознать, что Киев не сможет победить Россию на поле боя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Киеве и в Вашингтоне всем давно пора понять - победить Россию на поле боя невозможно», - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину.

Ранее пресс-секретарь говорил о том, что отношения между Америкой и Россией на данный момент находятся на нуле, однако рано или поздно государствам придется возобновить диалог из-за ответственности, которую страны несут перед остальным миром.