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Песков заявил, что отношения России США находятся на нуле

Иван Жарков
15:28 05.11.2023
Отношения придется восстанавливать, если американская сторона представит более конструктивную позицию.
Песков заявил, что отношения России США находятся на нуле
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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России и США со временем придется возобновить диалог, заявил Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. По мнению пресс-секретаря президента РФ, отношения между странами находятся ниже нулевой отметки. Особая ответственность, которую Россия и США несут перед миром, со временем заставит их начать переговоры.

«Отношения находятся на нуле и я бы сказал, даже ниже нуля. Но поскольку и Америка, и мы несем особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, то так или иначе со временем нам придется возобновить этот разговор», - рассказал Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что текущие осложнения в отношениях между нашими странами инициированы США. Если американский лидер представит более конструктивную позицию, то при обоюдном желании президенты России и США смогут возобновить контакты.

Россия абсолютно непримирима к попыткам вмешательства США во внутренние дела нашей страны, напомнил Дмитрий Песков.

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