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Фигурист Ставиский рассказал, как себя чувствует Костомаров

Елизавета Потейчук
11:50 19.01.2023
Спортсмен отметил, что состояние Романа Костомарова все равно остается тяжелым.
Фигурист Ставиский рассказал, как себя чувствует Костомаров
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Двухкратный чемпион мира по танцам на льду, друг олимпийского чемпиона Романа Костомарова Максим Ставиский рассказал «Звезде», что состояние спортсмена остается тяжелым, невзирая на то, что есть небольшие улучшения. Кроме того, фигурист указал, что ему неизвестно, собираются ли врачи отключать Костомарова от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Напомним, ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Романа Костомарова планируют отключить от аппарата, что является хорошим знаком, так как организм спортсмена уже может самостоятельно функционировать.

«Может, разговоры и есть, просто пока нечего отвечать», - отметил Ставиский.

Ранее, 10 января, появились сообщения, что фигурист попал в больницу с пневмонией. Mash утверждал, что Костомаров находится в реанимации, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже РИА Новости передавало, что фигурист находится в больнице в Коммунарке, где ему делают ЭКМО, процедуру искусственного насыщения крови кислородом.

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