На территории Украины объявлена воздушная тревога

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По всей территории Украины звучит воздушная тревога. Исходя из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги был объявлен во всех регионах почти одновременно.



Вся карта заполнена красным цветом. Отмечено, что тревога была объявлена в 11:14 по московскому времени. Напомним, незадолго до этого в городе Николаев на юге Украины прогремел взрыв, после чего также прозвучала воздушная тревога.

Ранее воздушная тревога прозвучала в Одесской и Николаевской областях Украины. Оповещение сработало в 07:15 по московскому времени. Сигнал тревоги звучит на территории страны практически каждый день.