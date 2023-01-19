В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На территории Украины объявлена воздушная тревога

Елизавета Потейчук
11:40 19.01.2023
Воздушная тревога была объявлена во всех регионах страны практически одновременно.
На территории Украины объявлена воздушная тревога
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

По всей территории Украины звучит воздушная тревога. Исходя из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги был объявлен во всех регионах почти одновременно.

Вся карта заполнена красным цветом. Отмечено, что тревога была объявлена в 11:14 по московскому времени. Напомним, незадолго до этого в городе Николаев на юге Украины прогремел взрыв, после чего также прозвучала воздушная тревога.

Ранее воздушная тревога прозвучала в Одесской и Николаевской областях Украины. Оповещение сработало в 07:15 по московскому времени. Сигнал тревоги звучит на территории страны практически каждый день.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:39 В стране и мире
Видео
В Херсонской области задержаны двое информаторов Киева
09:57 В стране и мире
ФСБ РФ возбудила дело о шпионаже в отношении гражданина США
09:03 В стране и мире
Украинские боевики атаковали Донецк шестью снарядами «натовского» калибра
05:01 Армия
Видео
Опубликованы кадры боевой работы Гаубиц Д-20, уничтожающих вражеские РСЗО в зоне спецоперации
00:52 В стране и мире
Российского посла Степанова вызвали в МИД Канады
Популярное
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.