Опубликованы кадры из кабины Ка-27 при посадке на вооруженный «Цирконами» фрегат в Атлантике
Минобороны России показало видео с посадкой вертолета Ка-27 на фрегат «Адмирал Горшков» в сложных погодных условиях в Атлантическом океане.
«Тренировки летчиков носили плановый характер. Во время полетов ими была проведена воздушная разведка с целью вскрытия воздушной и надводной обстановки по маршруту перехода фрегата», - говорится в сообщении от российского оборонного ведомства.
Полеты проходили при волнении моря до трех баллов и скорости ветра около 15 метров в секунду.
Напомним, дальний поход «Адмирала Горшкова» стартовал 4 января. Он проходит под руководством командира дивизии ракетных кораблей СФ Олега Гладкого. Задача - обеспечить российское военно-морское присутствие в стратегически важных районах Мирового океана.
Ранее эксперт разъяснил, в чем преимущество фрегата «Адмирал Горшков».
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов