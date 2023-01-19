Армия Опубликованы кадры из кабины Ка-27 при посадке на вооруженный «Цирконами» фрегат в Атлантике Посадка вертолета выполнялась в сложных погодных условиях: волнение моря достигало трех баллов, а скорость ветра - 15 метров в секунду. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало видео с посадкой вертолета Ка-27 на фрегат «Адмирал Горшков» в сложных погодных условиях в Атлантическом океане. «Тренировки летчиков носили плановый характер. Во время полетов ими была проведена воздушная разведка с целью вскрытия воздушной и надводной обстановки по маршруту перехода фрегата», - говорится в сообщении от российского оборонного ведомства. Полеты проходили при волнении моря до трех баллов и скорости ветра около 15 метров в секунду. Напомним, дальний поход «Адмирала Горшкова» стартовал 4 января. Он проходит под руководством командира дивизии ракетных кораблей СФ Олега Гладкого. Задача - обеспечить российское военно-морское присутствие в стратегически важных районах Мирового океана. Ранее эксперт разъяснил, в чем преимущество фрегата «Адмирал Горшков». Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика