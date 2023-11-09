Reuters: военный аэродром США в Ираке был атакован беспилотником

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Военный аэродром Харир на севере Ирака, выступающий в качестве базы для военных США, подвергся атаке с помощью вооруженного беспилотника. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Сообщается, что сирены также прозвучали в Багдаде, в районе, где располагается посольство США в Ираке. В посольстве сообщили, что потерь или признаков обстрела не наблюдается.

Ранее по американской базе Айн-аль-Асад в Ираке ударили два беспилотника, о пострадавших в результате атаки не сообщалось. Центральное командование ВС США сообщало, что в зону ответственности страны на Ближнем Востоке прибыла стратегическая атомная подлодка класса «Огайо».