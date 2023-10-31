Reuters: два дрона ударили по американской базе Айн-аль-Асад в Ираке

По данным источников агентства, пострадавших и повреждений в результате удара нет.

© Фото: U.S. Army Sgt. Julio Hernandez, Keystone Press Agency, Global Look Press

Два беспилотных летательных аппарата ударили по американской базе Айн-аль-Асад, которая находится в Ираке. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на правительственные источники.

«Два вооруженных дрона атаковали иракскую авиабазу Айн-аль-Асад, на которой находятся американские силы», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате атаки никто не пострадал.

Две недели назад американская военная авиабаза Айн-аль-Асад подверглась ракетному обстрелу. По данным Reuters, один взрыв прогремел внутри самой базы. Сведений о пострадавших и повреждениях не поступало. По словам источников агентства в армии США, обстрел велся «ракетами "Катюша"».

Накануне телеканал Al Mayadeen сообщил, что под обстрел из РСЗО попала американская военная база в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Ответственность за атаку взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака». За несколько дней до этого иракское подразделение ХАМАС атаковало еще одну военную базу США в Сирии - Аш-Шаддади.