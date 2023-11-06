На Ближний Восток прибыла подлодка ВМФ США класса «Огайо»

Подлодка будет базироваться в зоне ответственности Центрального командования США.

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Стратегическая атомная подводная лодка США класса «Огайо» прибыла в зону ответственности Штатов на Ближнем Востоке. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил (CENTCOM) США в соцсети X.

«Подводная лодка класса „Огайо“ прибыла в зону ответственности Центрального командования США», - говорится в заявлении CENTCOM.

Зона ответственности Центрального командования на Ближнем Востоке распространяется на 21 страну. В них входит Египет, Израиль, Иран, Сирия и другие страны региона.

Ранее военная база США, расположенная в сирийской провинции Дейр-эз-Зор вблизи от природного месторождения газа Конико была атакована с помощью РСЗО. Ответственность за нападение на себя взяли отряды иракских шиитов.