В Ростехе заявили об успешном применении новых снарядов «Краснополь» в зоне СВО

Модернизированная версия высокоточных артиллерийских снарядов «Краснополь» прекрасно зарекомендовала себя в зоне СВО.

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Артиллерийские подразделения ВС РФ успешно применяют в зоне СВО усовершенствованные высокоточные артиллерийские снаряды «Краснополь». О поставках новых боеприпасов и об их высокой результативности сообщили РИА Новости в Ростехе.

«Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда "Краснополь" успешно применяется в ходе спецоперации и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель», - подчеркнули в холдинге.

Ранее МО РФ поделилось кадрами уничтожения украинской самоходки Krab польского производства в зоне СВО - для поражения цели использовался снаряд «Краснополь».

Напомним, что высокоточные артиллерийские снаряды «Краснополь» выпускает КБП им. Шипунова в Туле. Как отметил управляющий директор компании Вячеслав Ковалев на форуме «Армия-2023», предприятие намерено в 2024 году в 25 раз увеличить выпуск этих боеприпасов.