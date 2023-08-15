Глава КБП Ковалев заявил об увеличении в 25 раз выпуска высокоточных снарядов «Краснополь-М2»

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Конструкторское бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова в 2024 году намерено в 25 раз увеличить производство высокоточных артиллерийских снарядов «Краснополь-М2». Об этом управляющий директор КБП Вячеслав Ковалев рассказал в студии «Звезды» на форуме «Армия-2023».

«Сейчас расширяются производственные мощности благодаря поддержке Минпромторга , выделенным субсидиям. Эта работа ведется прямо сейчас. И по ряду направлений в следующем году объемы вырастут в 25 раз. По управляемым артиллерийским вооружениям. Наш популярный "Краснополь-М2" - в следующем году рост относительно изначальных производственных мощностей превысит 25 раз. Мы уверены, что с этой задачей справимся», - заявил Ковалев.

Ранее Минобороны опубликовало кадры, на которых разведывательно-ударный беспилотник «Иноходец» навел на цель высокоточный артиллерийский боеприпас «Краснополь».