ОПК ОПК МВТФ Армия-2023 ТЕГИ

Глава КБП Ковалев заявил об увеличении в 25 раз выпуска высокоточных снарядов «Краснополь-М2»

Ирина Елагина
21:33 15.08.2023
Увеличение объемов производства стало возможным благодаря поддержке Минпромторга.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Конструкторское бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова в 2024 году намерено в 25 раз увеличить производство высокоточных артиллерийских снарядов «Краснополь-М2». Об этом управляющий директор КБП Вячеслав Ковалев рассказал в студии «Звезды» на форуме «Армия-2023».

«Сейчас расширяются производственные мощности благодаря поддержке Минпромторга , выделенным субсидиям. Эта работа ведется прямо сейчас. И по ряду направлений в следующем году объемы вырастут в 25 раз. По управляемым артиллерийским вооружениям. Наш популярный "Краснополь-М2" - в следующем году рост относительно изначальных производственных мощностей превысит 25 раз. Мы уверены, что с этой задачей справимся», - заявил Ковалев.

Ранее Минобороны опубликовало кадры, на которых разведывательно-ударный беспилотник «Иноходец» навел на цель высокоточный артиллерийский боеприпас «Краснополь».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:33 ОПК
Видео
Глава КБП Ковалев заявил об увеличении в 25 раз выпуска высокоточных снарядов «Краснополь-М2»
18:08 В стране и мире
Видео
Трофейная американская гаубица М777 представлена на форуме «Армия-2023»
15:24 Армия
Видео
МО РФ: удар высокоточным оружием нанес значительный ущерб ВПК Украины
15:03 В стране и мире
Видео
От взорвавшейся в Дагестане АЗС осталась гигантская воронка
13:54 Армия
Видео
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили 6-часовой полет над нейтральными водами Японского моря
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Видео
Разработчик БЛА сравнил FPV-дроны с первым огнестрельным оружием в Средневековье
Видео
На форуме «Армия-2023» впервые покажут колесную гаубицу «Мальва»
Видео
Продюсер Лады Дэнс рассказал, что ей предстоит болезненный курс реабилитации
Lancet: длительное заболевание COVID может поменять цвет ног у мужчин
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.